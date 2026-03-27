Tiger Woods: el astro del golf es arrestado tras accidente en Florida

A Woods se le señala de conducir bajo los efectos de sustancias

Estados Unidos/La superestrella del golf Tiger Woods fue arrestada y acusada de conducir bajo los efectos de sustancias tras verse involucrado en un accidente de tráfico en Florida el viernes, según informaron las autoridades.

Woods, que no resultó herido en el accidente, fue detenido después de que el vehículo que conducía golpeara un camión y lo volcara.

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El sheriff del condado de Martin, John Budensiek, declaró que el golfista de 50 años mostró signos de "deterioro de sus facultades", aunque superó la prueba de alcoholemia.

"Pero cuando llegó el momento de pedirle una prueba de orina, se negó, por lo que ha sido acusado de conducción bajo el efecto de sustancias, con daños materiales y negativa a someterse a una prueba legal en el accidente", añadió Budensiek.