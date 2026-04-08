Tiger Woods| Fiscales solicitan registros médicos de medicamentos recetados al golfista

Woods sufrió un accidente automovilístico cerca de su casa el pasado 27 de marzo.

Estados Unidos/Los fiscales del estado de Florida solicitaron los registros médicos de todos los medicamentos recetados que la estrella del golf Tiger Woods estaba tomando cuando sufrió un accidente automovilístico cerca de su casa el mes pasado.

La notificación de la citación judicial se produjo luego de que el astro estadounidense fuera acusado formalmente de conducir bajo los efectos del alcohol y negado a someterse a un análisis de orina, tras el siniestro ocurrido el 27 de marzo cerca de su residencia en Jupiter Island, Florida.

Ninguno de los dos conductores resultó herido después de que el vehículo de Woods chocara levemente contra un camión al intentar adelantar en una calle residencial, volcara y quedara de costado antes de detenerse tras deslizarse.

En un escrito judicial presentado el martes, también se insta a los abogados de Woods a entregar cualquier advertencia que el golfista haya recibido "sobre la conducción de un vehículo motorizado mientras se toma el medicamento recetado".

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La citación se emitirá el 22 de abril, según el mismo escrito judicial, que concede a los abogados de Woods un plazo de 10 días para presentar cualquier objeción.

Los agentes que acudieron al lugar consideraron que la estrella estadounidense se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia y le encontraron en el bolsillo dos pastillas de Norco, que contenían hidrocodona, un analgésico opioide.

Woods, de 50 años, dijo a los agentes que había tomado "algunos" medicamentos recetados ese mismo día.

Según el informe de la detención, también informó a las autoridades que se había sometido a siete operaciones de espalda y a más de 20 intervenciones quirúrgicas en la pierna derecha.

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Anteriormente, el golfista sufrió graves lesiones en la pierna en un accidente automovilístico ocurrido en California en 2021.

Woods, ganador de 15 grandes, no ha competido en un evento del PGA Tour desde que no superó el corte en el Abierto Británico de 2024.

Había considerado regresar a la competición en el Masters de Augusta de este fin de semana, el primer torneo de gran importancia del año.

Tras el accidente, se ha alejado del golf por tiempo indefinido y se está recuperando en un centro de tratamiento en Suiza, según informes.

"Apoyamos plenamente la reciente decisión de Tiger de centrarse en su salud y bienestar", declaró el miércoles Fred Ridley, presidente del Augusta National.

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