Fidel Escobar | Deportivo Saprissa confirmó que el panameño se reintegró al club

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Panamá/El panameño Fidel Escobar ha recibido una gran noticia en su proceso de recuperación. El defensor y volante canalero se reintegró oficialmente a los entrenamientos del Deportivo Saprissa, según informó el propio club morado a través de sus canales oficiales, luego de superar una lesión en la espalda que lo mantuvo alejado de las canchas durante varias semanas.

El regreso de Fidel Escobar representa un impulso importante para el conjunto morado, que recupera a uno de sus jugadores más versátiles y experimentados. Con su vuelta a la dinámica normal de trabajo, el futbolista queda a disposición del cuerpo técnico para los próximos compromisos, en un momento clave de la temporada.

Desde su llegada al Deportivo Saprissa en julio de 2022, el panameño ha logrado consolidarse como una pieza fundamental dentro del esquema del equipo, destacando tanto en defensa como en labores de mediocampo. Su regularidad y liderazgo lo han convertido en un jugador clave en los éxitos recientes del club.

En cuanto a sus números, Escobar acumula un total de 158 partidos disputados con la camiseta morada, reflejando su constancia y protagonismo en el equipo. Además, ha contribuido en ofensiva con 9 goles anotados y 12 asistencias, cifras destacadas para un futbolista de perfil defensivo.

Su impacto no solo se mide en estadísticas individuales, sino también en los logros colectivos, ya que ha sido parte de la obtención de 4 títulos con la institución, consolidándose como uno de los referentes del plantel en los últimos años.

Con su regreso, el Deportivo Saprissa fortalece su plantilla de cara a los desafíos venideros, mientras que Fidel Escobar apunta a retomar su mejor nivel y seguir siendo determinante en el equipo costarricense.

La selección de Panamá.

Pero más allá del ámbito de clubes, la recuperación de Fidel Escobar cobra un valor aún mayor pensando en la Selección de Panamá, dirigida por Thomas Christiansen. A pocas semanas del inicio del Mundial 2026, el regreso del defensor es una noticia clave para el combinado nacional, que necesita contar con su experiencia, liderazgo y solidez en la última línea.

Escobar ha sido un pilar en el esquema de la selección panameña, por lo que su recuperación llega en un momento ideal para encarar la máxima cita del fútbol. Su presencia podría ser determinante en las aspiraciones de Panamá de competir a alto nivel en la próxima Copa del Mundo.