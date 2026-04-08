Panamá/La Selección Femenina de Fútbol de Panamá afina su preparación en el estadio Virgilio Tejeira Andrión de Penonomé con miras a los compromisos de la primera fase de las Clasificatorias Concacaf W, en los que enfrentará a Aruba y Cuba los días 9 y 17 de abril, respectivamente.

El conjunto trabaja bajo la dirección de la entrenadora Toña Is, quien ofreció declaraciones sobre el estado anímico y competitivo del plantel. Según la estratega, el grupo se mantiene motivado, concentrado y comprometido con los objetivos trazados para esta fase del torneo.

“Estamos bien. El grupo tiene muchas ganas, está muy enfocado, tal como les pedimos desde el inicio de la concentración: pensar únicamente en los partidos que vamos a disputar. Hay confianza en que podemos sacar los resultados adelante, conscientes de que serán dos finales en las que todos se juegan mucho”, señaló la técnica.

Ambos encuentros corresponden a la primera ronda del clasificatorio de Concacaf. Las panameñas se medirán a Aruba y a Cuba en el Estadio Universitario de Penonomé.

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