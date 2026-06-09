Desde 2018, la Federación de Clubes de Jardinería de Panamá impulsa el programa “Pintemos de amarillo a Panamá”, una iniciativa que busca transformar espacios públicos y comunidades mediante la siembra de 100 mil plantones de guayacán a nivel nacional.

Panamá volvió a destacar en el escenario internacional gracias a sus iniciativas de conservación ambiental. Representantes del país obtuvieron un reconocimiento en el concurso Plant de América, por un proyecto enfocado en la protección del medioambiente y el desarrollo sostenible.