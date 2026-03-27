MotoGP| Marc Márquez se luce en clasificatorios del Gran Premio de las Américas 2026

El evento es el tercero de la temporada en el prestigioso torneo de motociclismo

Estados Unidos/Pocas horas después de una fuerte caída, el español Marc Márquez (Ducati) dominó los ensayos clasificatorios del Gran Premio de las Américas de MotoGP, tercera prueba de 2026, este viernes en Austin, Texas.

El vigente campeón del mundo, que había caído al suelo violentamente a casi 200 kilómetros por hora durante los ensayos libres matinales antes de levantarse con dificultad, se rehízo bien por la tarde al marcar el mejor tiempo con un crono cercano al récord del circuito.

El catalán, aún lastrado por las secuelas de la lesión en el hombro derecho que sufrió en octubre, superó al sorprendente japonés Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse) y al italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46).

El líder del Mundial de pilotos, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), terminó cuarto.

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Marc Márquez, que todavía no ha ganado ningún Gran Premio esta temporada, aspira este fin de semana a su octavo triunfo en el Circuito de las Américas, uno de sus trazados favoritos.

Su hermano menor, el subcampeón del mundo español Álex Márquez (Ducati-Gresini), firmó el quinto mejor tiempo, por delante de sus compatriotas Pedro Acosta (KTM) y Jorge Martín (Aprilia).

El Top 10 lo completan los italianos Francesco Bagnaia (Ducati), Luca Marini (Honda) y Enea Bastianini (KTM-Tech3).

Todos estos pilotos se aseguraron su billete para la Q2, la segunda parte de la clasificación que determina las 12 primeras posiciones en la parrilla de salida.

Los franceses Johann Zarco (Honda-LCR) y Fabio Quartararo (Yamaha) no pudieron pasar de las plazas 14 y 15, respectivamente, y deberán terminar en uno de los dos primeros puestos de la Q1 el sábado para poder luchar después por la pole position.

El español Maverick Viñales (KTM-Tech3), por su parte, se dio de baja para el resto del fin de semana debido a dolores en el hombro izquierdo. Las pruebas revelaron que un tornillo que se le había colocado tras la lesión sufrida en Alemania el pasado mes de julio se ha desplazado.

El catalán, poseedor del récord de vuelta en el trazado texano, regresará a Europa para que le retiren ese tornillo y debería estar en condiciones para el Gran Premio de España a finales de abril en Jerez.

Los pilotos dispondrán de una segunda sesión de entrenamientos libres antes de la clasificación el sábado, y después disputarán la carrera esprint (10 vueltas).

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- Posiciones de los ensayos clasificatorios: