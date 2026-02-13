Capturan a hombre condenado por violación agravada en la comarca Ngäbe Buglé

El individuo era buscado por un delito contra la libertad e integridad sexual, por el cual ya había sido sentenciado.

Capturan a hombre condenado por violación agravada en la Comarca Ngäbe Buglé
Capturan a hombre condenado por violación agravada en la Comarca Ngäbe Buglé / Policía Nacional
Danna Durán - Periodista
13 de febrero 2026 - 16:20

Un hombre que mantenía una condena de 12 años de prisión por el delito de violación agravada fue capturado durante un operativo realizado en el corregimiento de Nomononi, en la Comarca Ngäbe Buglé.

La acción fue ejecutada por unidades de la Policía Nacional, como parte de labores de seguimiento y verificación de personas requeridas por la justicia. El individuo era buscado por un delito contra la libertad e integridad sexual, por el cual ya había sido sentenciado.

🔗Puedes leer: Desmantelan presunta red de microtráfico que operaba en Panamá Norte

Las autoridades no dieron mayores detalles del caso, pero confirmaron que el aprehendido fue puesto a órdenes de las instancias correspondientes para el cumplimiento de la pena impuesta.

La entidad policial reiteró que mantendrá los operativos en distintos puntos del país con el objetivo de ubicar a personas vinculadas a hechos delictivos y reforzar la seguridad en las comunidades, especialmente en áreas de difícil acceso.

Noticias relacionadas

Chiriquí: Condenan a ocho años de prisión a estudiante de enfermería por violación de menor 14 aprehendidos por microtráfico en Panamá Norte; 13 quedaron con medidas cautelares

Temas relacionados

Comarca Ngäbe Buglé Policía Nacional aprehendidos
Si te lo perdiste
Lo último
stats