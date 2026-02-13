14 aprehendidos por microtráfico en Panamá Norte; 13 quedaron con medidas cautelares

En audiencia de control, 11 ciudadanos fueron condenados mediante acuerdo de pena, mientras que dos personas recibieron la medida cautelar de detención provisional en el marco del proceso investigativo.

Panamá Norte/Un total de 14 personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación con el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad relacionada con drogas, tras la ejecución de la Operación Impacto contra el microtráfico en el área norte de la ciudad.

La acción policial se desarrolló en los corregimientos de Alcalde Díaz, Chilibre y Las Cumbres, así como en otros sectores aledaños, como parte del Plan Firmeza. Durante el operativo se realizaron 10 diligencias de allanamiento y registro en coordinación con el Ministerio Público.

Como resultado de las intervenciones, las autoridades lograron el decomiso de 182 dosis de presuntas sustancias ilícitas, además de equipos tecnológicos y dinero en efectivo presuntamente vinculados a la actividad delictiva.

En audiencia de control, 11 ciudadanos fueron condenados mediante acuerdo de pena, mientras que dos personas recibieron la medida cautelar de detención provisional en el marco del proceso investigativo. En total, 13 de los aprehendidos quedaron bajo medidas cautelares tras la audiencia correspondiente.

Las autoridades indicaron que estas acciones forman parte de los esfuerzos sostenidos para combatir el microtráfico y reforzar la seguridad en las comunidades del área norte.

Puedes leer: Las Tablas encabeza destinos mientras aumenta movimiento en la terminal