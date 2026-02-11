Desmantelan presunta red de microtráfico que operaba en Panamá Norte

La entidad destacó que, en coordinación con sus brazos auxiliares, se ha logrado un decomiso considerable de sustancias ilícitas, mitigando el tráfico de drogas mediante la aplicación de la acción penal conforme a las leyes nacionales.

Un total de 13 personas fueron aprehendidas durante una serie de allanamientos en cinco corregimientos de Panamá Norte, durante la operación Impacto, ejecutada por la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, en conjunto con la Policía Nacional.

La acción operativa incluyó 11 diligencias de allanamiento realizadas en los corregimientos de Alcalde Díaz, Caimitillo, Las Cumbres, Ernesto Córdoba Campos y Chilibre, en Panamá Norte, donde se ubicó a personas presuntamente vinculadas al delito de microtráfico.

Durante las diligencias, las autoridades lograron el decomiso de dinero judicializado, presunta sustancia ilícita, pesas, utensilios utilizados para el embalaje de drogas y plantas de presunta marihuana.

De acuerdo con la Procuraduría, hasta inicios de febrero de 2026 se han incautado 13.128 toneladas de drogas en ocho operaciones, lo que representa una variación positiva de 3.880 toneladas en comparación con el mismo periodo del año 2025.

La Fiscalía de Drogas reafirmó su compromiso en la erradicación del microtráfico y el narcotráfico, asegurando que continuará trabajando con ética y determinación en la persecución de estos delitos.