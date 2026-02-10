Chiriquí: Condenan a ocho años de prisión a estudiante de enfermería por violación de menor

Inicialmente se había establecido una condena de 12 años de prisión, sin embargo, tras el reconocimiento de atenuantes contempladas en la legislación vigente, la pena fue reducida a 8 años.

Chiriquí/El Tribunal de Juicio Oral del Sistema Penal Acusatorio en la provincia de Chiriquí emitió la sentencia condenatoria n.° 11, mediante la cual impuso una pena de ocho años de prisión a un estudiante de enfermería de 32 años, declarado culpable por el delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de violación, en perjuicio de una menor de edad.

Durante la audiencia de lectura de sentencia, también se decretó como pena accesoria la inhabilitación por un período de tres años para acercarse o ejercer cargos, oficios o profesiones en parques, parvularios, centros escolares, campos o centros deportivos y áreas aledañas, así como en cualquier lugar donde se agrupen regularmente menores de edad, una vez cumplida la pena principal.

De acuerdo con la explicación del tribunal, inicialmente se había establecido una condena de 12 años de prisión, sin embargo, tras el reconocimiento de atenuantes contempladas en la legislación vigente, la pena fue reducida a 8 años.

Los jueces sustentaron su decisión tras valorar los alegatos y las 26 pruebas de carácter testimonial, pericial, documental y material presentadas por las partes durante los tres días que se extendió el juicio oral, las cuales consideraron debidamente acreditadas.

La investigación de este caso se originó a raíz de un hecho ocurrido el 14 de marzo de 2022, en el corregimiento de Baco, distrito de Barú, cuando una menor de edad que se encontraba embarazada fue hallada sin vida, con una herida en el abdomen. Este suceso dio inicio a las diligencias que culminaron con la sentencia condenatoria dictada por el tribunal.