Autoridad de Tránsito inicia inspección a buses colegiales en Chiriquí

Los sindicatos de transporte colegial han descartado, por el momento, un aumento en las tarifas a los usuarios, señalando que las condiciones actuales, tanto del combustible como del servicio, se mantienen iguales.

Chiriquí/Cerca de 575 propietarios de buses colegiales deberán someter sus vehículos a un proceso de revisión e inspección, además de participar en un seminario de dos horas de actualización en educación vial, organizado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

El objetivo de esta jornada es garantizar que las unidades de transporte escolar se encuentren en condiciones óptimas para brindar el servicio una vez inicie el periodo de clases este 2026.

De acuerdo con Samuel Cáceres, subdirector de la ATTT en la provincia de Chiriquí, como parte del proceso, los conductores deben asistir a charlas de orientación, en las que se refuerzan las responsabilidades que conlleva el transporte de estudiantes, así como aspectos relacionados con la educación vial, normas de circulación y velocidades permitidas, con el fin de garantizar la seguridad de los niños en las vías.

La ATTT informó que este periodo de revisión se desarrolla en la provincia de Chiriquí y se extenderá hasta este viernes, plazo en el que los propietarios de bucitos escolares deberán cumplir con todas las normativas para poder prestar el servicio de transporte estudiantil.

Información de Demetrio Ábrego

