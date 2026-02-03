Fiscalía inició jornada de exhumaciones para identificar víctimas de la invasión de 1989

Ciudad de Panamá, Panamá/La Sección de Descarga de la Fiscalía Metropolitana dio inicio el lunes 2 de febrero a una jornada de exhumación de restos humanos correspondientes a víctimas de la invasión del 20 de diciembre de 1989. La diligencia se realiza en coordinación con personal de planimetría y antropología forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf).

El proceso contempla la exhumación de aproximadamente 15 sepulturas y cuenta con la anuencia y el consentimiento de los familiares de las víctimas, quienes mantienen la esperanza de conocer si los restos de sus seres queridos se encuentran en los nichos intervenidos. Las labores se desarrollarán durante un periodo estimado de dos semanas.

De acuerdo con las autoridades, aún existen restos pendientes por verificación dentro de un grupo en el que ya se han logrado obtener perfiles genéticos. Parte de los análisis se realizan en el laboratorio biomolecular del Imelcf, mientras que otras muestras son enviadas a un laboratorio especializado en la República de Guatemala para su cotejo.

La Sección de Descarga ha mantenido un trabajo constante en las labores de identificación de víctimas. Desde el año 2019, se han reabierto expedientes previamente archivados, en los que no se conocía la correspondencia entre restos y personas desaparecidas. Estas diligencias han permitido, hasta la fecha, la identificación de 11 víctimas.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso con la investigación, el trabajo científico-técnico conjunto y una actuación apegada a la ley, con el objetivo de brindar respuestas claras y oportunas a los familiares de las víctimas de estos hechos históricos.