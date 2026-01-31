Comisión 20 de Diciembre anuncia nueva fase de exhumaciones en el Cementerio Jardín de Paz

Esta nueva fase de exhumaciones iniciará el próximo lunes 2 de febrero, a partir de las 8:00 de la mañana.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión 20 de Diciembre de 1989 informó a la ciudadanía sobre la continuación de los trabajos de exhumación en el Cementerio Jardín de Paz, como parte de las investigaciones destinadas al esclarecimiento de la identidad de víctimas de la invasión militar de los Estados Unidos a Panamá, ocurrida en diciembre de 1989.

Las diligencias se realizan bajo la orden y conducción del Ministerio Público y estarán a cargo de un equipo técnico especializado del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), con el apoyo de peritos en antropología forense. Los trabajos se desarrollan conforme a estándares técnicos y científicos reconocidos a nivel internacional.

Esta nueva fase de exhumaciones iniciará el próximo lunes 2 de febrero, a partir de las 8:00 de la mañana. Según lo informado, se intervendrá un área de sepulturas previamente estudiada, en la cual se mantienen restos humanos sin identificar. Para ello, se emplearán metodologías de excavación manual, registro fotográfico y fotogramétrico, identificación de rasgos arqueológicos e indicios de interés criminalístico, así como la documentación sistemática de todos los hallazgos.

Una vez concluidas las labores de campo, los restos recuperados serán trasladados a las instalaciones del Imelcf, donde se llevarán a cabo los análisis antropológicos y genéticos correspondientes, garantizando en todo momento la debida cadena de custodia.

La Comisión destacó que experiencias previas realizadas tanto en este cementerio como en otros camposantos del país han permitido avanzar en la recuperación de restos, la identificación de evidencias relevantes y el fortalecimiento de los procesos de memoria, verdad y reparación para las familias afectadas.

Estas actuaciones se desarrollan con respeto absoluto a la dignidad de las víctimas y sus familiares, bajo estrictos protocolos forenses y con acompañamiento institucional, como parte de los esfuerzos del Estado panameño por garantizar el derecho a la verdad y preservar la memoria histórica nacional.

Puedes leer: 'Riesgo estructural': inspección a 530 viviendas en Los Cerezos revela posible violación de derechos humanos