Vandalismo en Chiriquí: Roban equipos y material didáctico en una escuela a pocos días del inicio de clases

David, Chiriquí/La inseguridad golpea nuevamente al sector educativo en la provincia de Chiriquí. A pocas semanas de que miles de estudiantes regresen a las aulas, se reportó un robo y actos de vandalismo en la Escuela Bilingüe La Primavera, ubicada en el corregimiento de Pedregal, distrito de David.

Un golpe a la educación y la salud

Desconocidos vulneraron la seguridad del plantel, logrando ingresar a áreas críticas. Según los informes preliminares, los delincuentes centraron su ataque en el salón de informática y la clínica de odontología, de donde sustrajeron un compresor indispensable para la atención de los alumnos.

Además de los equipos técnicos, los antisociales se llevaron libros y otros materiales pedagógicos, afectando directamente los recursos con los que los docentes imparten clases.

Comunidad educativa exige seguridad

Las autoridades del plantel manifestaron su profunda preocupación, no solo por las pérdidas materiales, sino por la vulnerabilidad del centro educativo. Han elevado un llamado urgente al Ministerio de Educación y a las autoridades correspondientes para el nombramiento de celadores, recuperar los equipos y las investigaciones pertinentes.

El temor principal de los directivos y padres de familia es que, ante la falta de seguridad, los delincuentes regresen en los próximos días para "terminar de llevarse" el equipo restante, dejando a la escuela sin las herramientas mínimas para el aprendizaje de los niños de Pedregal.

Con datos de Demetrio Ábrego