Detención provisional para un sospechoso por robo armado en un restaurante de Changuinola

Bocas del Toro/Un juez de garantías ordenó la detención provisional de un hombre por su presunta vinculación con un robo con arma de fuego ocurrido en un restaurante del sector de El Empalme, en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

Durante la audiencia de control de garantías, se presentaron elementos de convicción que permitieron la imputación de cargos y la aplicación de la medida cautelar más severa, al considerar la existencia de riesgos procesales mientras avanza la investigación.

El hecho

El caso se relaciona con un incidente ocurrido la noche del 25 de enero de 2026, cuando dos personas ingresaron a un restaurante en El Empalme y, mediante amenazas e intimidación con un arma de fuego, despojaron de dinero y pertenencias a la propietaria del local y a varios clientes. Luego huyeron en una bicicleta.

La Fiscalía, en conjunto con los estamentos de seguridad, mediante diligencias, logró recabar y presentar elementos que acreditaron el delito y la vinculación de esta persona, por lo que se ordenó su aprehensión.

La aprehensión del imputado que fue llevado a audiencia fue reportada por la Policía Nacional el 29 de enero, durante la operación Huracán.

En tanto, un segundo presunto implicado fue aprehendido el domingo 1 de febrero; sin embargo, hasta el momento no ha sido presentado ante un juez de garantías. El proceso judicial continuará mientras se desarrollan las diligencias correspondientes dentro del término de investigación.

