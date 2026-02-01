Cae segundo sospechoso de asalto a un restaurante en El Empalme, Changuinola

La Policía Nacional de Panamá, en un trabajo conjunto con el Ministerio Público, logró la aprehensión de un segundo sospechoso vinculado al asalto ocurrido en el sector de Bocas del Toro. Esta captura representa un avance significativo en las investigaciones tras el incidente reportado en el distrito de Changuinola.

Te puede interesar: 🔗Cae uno de los dos sospechosos del asalto a restaurante en El Empalme, Changuinola

Detalles del robo en el Restaurante La Plaza

El hecho delictivo se registró el pasado domingo 25 de enero de 2026, cuando dos sujetos portando armas de fuego irrumpieron en el restaurante La Plaza, situado en el corregimiento de El Empalme. Durante el robo, los delincuentes despojaron de sus pertenencias tanto a los dependientes del establecimiento como a los clientes que se encontraban en el lugar.

Avances de la Operación Huracán y capturas

La respuesta de los estamentos de seguridad ha sido progresiva mediante el desarrollo de acciones tácticas:

Primer implicado: Fue capturado el pasado 29 de enero gracias a la ejecución de la Operación Huracán.

Segundo implicado: Capturado el 1 de febrero, una semana después de ocurrido el robo.

El segundo sospechoso aprehendido en Almirante ha sido puesto de inmediato a órdenes de las autoridades judiciales competentes para iniciar el debido proceso y los trámites de rigor. La Policía Nacional mantiene operativos en la provincia para garantizar la seguridad ciudadana y prevenir delitos de impacto en zonas comerciales.