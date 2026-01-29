Cae uno de los dos sospechosos del asalto a restaurante en El Empalme, Changuinola

Las autoridades buscan al segundo sospechoso que ya ha sido identificado

El Empalme, Changuinole/La Policía Nacional, a través de la Operación Huracán, logró la aprehensión de uno de los presuntos implicados en un robo a mano armada ocurrido el domingo 25 de enero en la provincia de Bocas del Toro.

El hecho se registró en el restaurante La Plaza, ubicado en el corregimiento El Empalme, distrito de Changuinola, donde dos individuos armados ingresaron al local y despojaron a dependientes y clientes de sus pertenencias.

Las autoridades mantienen las acciones operativas para dar con la captura del segundo sospechoso, quien ya ha sido plenamente identificado y continúa bajo investigación.

La Policía Nacional reafirma su compromiso de garantizar la seguridad ciudadana y frenar los delitos que afectan a la comunidad.

