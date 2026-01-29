Operación 'Oeste Seguro' deja 23 detenidos por delitos relacionados con drogas

Ciudad de Panamá, Panamá/La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, ejecutó la operación “Oeste Seguro” en el distrito de La Chorrera, Panamá Oeste, con la que se logró la aprehensión de 23 personas vinculadas al delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad relacionada con drogas.

Durante las 16 diligencias de allanamiento y registro realizadas en distintos puntos del distrito, las autoridades incautaron presuntas sustancias ilícitas, equipos tecnológicos y dinero en efectivo. Todos los indicios y los aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes.

La Policía Nacional informó que estas acciones forman parte de los operativos permanentes contra el microtráfico en Panamá Oeste y otras regiones del país, con el objetivo de retirar las drogas de las calles y garantizar entornos más seguros para la ciudadanía.

Puedes leer: Hijo del cantante Jr. Rank fallece tras ataque con arma de fuego en Colón