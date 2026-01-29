Policía aprehende a alias 'Topio', uno de los más buscados por tentativa de homicidio en Colón

Colón, Colón/Agentes de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, aprehendieron a Jonathan Jhonson Peugh, alias “Topio”, quien figuraba en la lista de los más buscados por las autoridades panameñas por el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de tentativa de homicidio.

La captura se realizó durante acciones operativas desplegadas en la provincia de Colón, como parte de los esfuerzos para ubicar a personas requeridas por hechos delictivos de alto impacto.

De acuerdo con los registros judiciales, alias “Topio” está vinculado a un hecho ocurrido el 28 de mayo de 2025 en el corregimiento de Cativá, donde una persona resultó herida por arma de fuego.

Tras su aprehensión, el sospechoso fue puesto a órdenes de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de la provincia de Colón, para los trámites legales correspondientes, mientras avanzan las investigaciones del caso.