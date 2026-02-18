Zuckerberg testifica en juicio sobre adicción a redes sociales en EEUU

La controvertida reputación de Zuckerberg influyó sobre el proceso desde la selección del jurado, cuando los abogados de Meta procuraron excluir a residentes de California considerados demasiado hostiles hacia el fundador de Facebook.

Los Ángeles, Estados Unidos/El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, acudió el miércoles a un tribunal de Los Ángeles para declarar en un juicio sobre adicción a las redes sociales, en relación con acusaciones de que Instagram y otras plataformas fueron diseñadas deliberadamente para volver adictos a los usuarios jóvenes.

El director de Meta —propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp— es el testigo más esperado en este juicio en California, el primero de una serie de casos que podrían sentar un precedente legal para miles de demandas presentadas por familias estadounidenses contra las principales plataformas de redes sociales.

El juicio marca la primera vez que el multimillonario de 41 años se pronuncie sobre la seguridad de sus plataformas, dominantes a nivel mundial, directamente ante un jurado.

La controvertida reputación de Zuckerberg influyó sobre el proceso desde la selección del jurado, cuando los abogados de Meta procuraron excluir a residentes de California considerados demasiado hostiles hacia el fundador de Facebook.

Los 12 miembros del jurado en Los Ángeles escucharán testimonios hasta finales de marzo para decidir si YouTube, propiedad de Google; e Instagram, de Meta; tienen alguna responsabilidad en los problemas de salud mental que sufre Kaley G.M., una residente de California de 20 años que ha sido usuaria intensiva de redes sociales desde la infancia.

Kaley G.M. empezó a usar YouTube a los seis años, Instagram a los 11, y después TikTok y Snapchat.

El juicio determinará si Google y Meta diseñaron de forma deliberada sus plataformas para promover su uso compulsivo entre los jóvenes, y dañaron así su salud mental.

El caso, junto con otros dos juicios similares programados en Los Ángeles para mediados de este año, busca establecer un estándar para resolver miles de demandas que culpan a las redes sociales de alimentar una epidemia de depresión, ansiedad, trastornos alimenticios y suicidios entre los jóvenes.

El proceso se centra exclusivamente en el diseño de las aplicaciones, los algoritmos y las funciones de personalización, ya que la legislación estadounidense concede a las plataformas inmunidad casi total frente a responsabilidades derivadas del contenido generado por los usuarios.

TikTok y Snapchat, también señaladas en la demanda, llegaron a acuerdos confidenciales con la parte demandante antes de que comenzara el juicio.

"Uso problemático"

El jefe de Instagram, Adam Mosseri, fue el primer ejecutivo de Silicon Valley en testificar, el 11 de febrero.

Dijo al jurado que rechazaba el concepto de adicción a las redes sociales y prefería hablar de "uso problemático", la terminología elegida por Meta.

"Estoy seguro de que he dicho que era adicto a una serie de Netflix cuando la veía hasta muy tarde en una sola noche, pero no creo que sea lo mismo que una adicción clínica", dijo Mosseri.

El día anterior, los abogados de la demandante llamaron a testificar a la psiquiatra Anna Lembke para que explicara cómo las redes sociales pueden actuar como "una droga de entrada" para los jóvenes, reconfigurando sus cerebros aún en desarrollo hacia conductas adictivas.

El director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, también estaba programado para declarar, pero los abogados de la parte demandante dijeron el martes que llamarían en su lugar a otro ejecutivo de la plataforma de videos.

El proceso en Los Ángeles transcurre en paralelo a un caso similar a nivel nacional ante un juez federal en Oakland, California, que podría dar lugar a otro juicio en 2026.

Meta también enfrenta este mes un juicio en el estado de Nuevo México, donde los fiscales acusan a la compañía de priorizar las ganancias sobre la protección de menores frente a depredadores sexuales.