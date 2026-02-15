Hallan tres mantarrayas muertas en Punta Chame; MiAmbiente inicia investigación

El hallazgo de tres mantarrayas sin vida en playa Punta Chame volvió a encender las alertas ambientales en el país. El Ministerio de Ambiente de Panamá (MiAmbiente) confirmó que sus guardaparques atendieron el caso bajo protocolos técnicos, asegurando el manejo adecuado de los ejemplares y el inicio de las investigaciones para determinar qué ocurrió.

El hecho ocurre pocos días después de la muerte de una tortuga marina en el Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas, en la provincia de Los Santos. En ese caso, el animal fue atacado por perros en soltura dentro del área protegida, lo que generó cuestionamientos sobre los mecanismos de vigilancia y control en estos espacios.

Ante ambos episodios, las autoridades reiteraron el llamado a la población a no manipular restos de fauna silvestre y a reportar cualquier hallazgo a las instancias correspondientes.

MiAmbiente adelantó que reforzará la vigilancia en zonas costeras y áreas protegidas, además de impulsar jornadas de concienciación ciudadana para prevenir nuevos incidentes que afecten la biodiversidad marina y terrestre del país.