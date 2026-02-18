Oleajes impactan cementerio en Costa Abajo de Colón y causan daños a viviendas

Más de 25 féretros con restos de sus familiares han tenido que ser retirados de emergencia para evitar que fueran arrastrados por las aguas.

Gobea, Colón/El mal tiempo continúa azotando la provincia de Colón, especialmente en la comunidad de Gobea, en Costa Abajo, distrito de Donoso, donde los fuertes oleajes han provocado serias afectaciones.

El cementerio de esta apartada comunidad costera ha sido impactado directamente por el embate del mar. Según reportes de residentes, más de 25 féretros con restos de sus familiares han tenido que ser retirados de emergencia para evitar que fueran arrastrados por las aguas.

La situación ha generado consternación entre los habitantes, quienes, en medio de las difíciles condiciones climáticas, se han organizado para salvaguardar los restos y trasladarlos a un lugar seguro.

Pero el cementerio no ha sido el único afectado. Al menos 20 viviendas han sufrido daños en sus infraestructuras debido a la fuerza de las olas y los constantes embates del mal tiempo que continúan impactando esta región del Caribe panameño.

Moradores del área solicitan la intervención de las autoridades para evaluar los daños y brindar apoyo a las familias afectadas, ante el temor de que las condiciones empeoren en las próximas horas.

Con información de Néstor Vergara