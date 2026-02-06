MiAmbiente impulsa jornada interinstitucional para la conservación del lago Los Andes

El lago presenta áreas que por años han estado expuestas a procesos de degradación ambiental, lo que motivó a MiAmbiente a brindar acompañamiento técnico al comité comunitario.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), a través de la Dirección de Seguridad Hídrica, desarrolló una jornada de trabajo interinstitucional y comunitaria en el lago Los Andes, con el objetivo de fortalecer las acciones de conservación y restauración ambiental de este importante ecosistema ubicado en el distrito de San Miguelito.

La actividad fue liderada por Karima Lince, directora nacional de Seguridad Hídrica, y se realizó en respuesta al trabajo que viene desarrollando el Comité de Subcuenca del río Matías Hernández, instancia que forma parte del Comité de Cuenca de los ríos entre Caimito y Juan Díaz. Este comité ha impulsado diversas iniciativas orientadas a la protección y recuperación de este cuerpo de agua.

Durante la jornada, Lince destacó que el lago presenta áreas que por años han estado expuestas a procesos de degradación ambiental, lo que motivó a MiAmbiente a brindar acompañamiento técnico al comité comunitario.

En esta labor se sumaron esfuerzos con personal de la región metropolitana, así como con las áreas de Cultura Ambiental y Forestal de la entidad.

“Estamos aquí para apoyar un proceso que ya viene liderando la comunidad. Este es un espacio con múltiples retos como la presencia de residuos sólidos, la contaminación del agua y la necesidad de reforestar, pero también con un enorme potencial, porque a pesar de las afectaciones la naturaleza se impone y mantiene una alta biodiversidad”, señaló Lince.

La directora nacional subrayó que el lago Los Andes alberga una importante diversidad de aves, lo que representa una oportunidad para promover iniciativas de conservación y turismo sostenible.

En ese sentido, indicó que se busca fortalecer a las organizaciones comunitarias, actores locales y establecer posibles alianzas con asociaciones dedicadas al avistamiento de aves, que contribuyan a la protección de la biodiversidad en la zona.

Así mismo, enfatizó que el lago Los Andes es un cuerpo de agua compartido entre la subcuenca del río Matías Hernández y la subcuenca de Río Abajo, por lo que se trabajará de manera articulada con ambos comités de subcuenca, con el fin de ampliar la participación comunitaria y consolidar acciones conjuntas de restauración ambiental.