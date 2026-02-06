MOP ejecuta trabajos de mejora en tramo crítico de la vía Gualaca–Chiriquí Grande

Los trabajos comenzaron tras una inspección técnica que determinó las acciones necesarias en el sitio.

Panamá/Con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) inició trabajos de mejora y nivelación de la calzada en un punto crítico de la ruta Gualaca–Chiriquí Grande, ubicado en la cordillera de la provincia de Bocas del Toro.

El director encargado de Obras Públicas en la provincia, Carlos Caballero, informó que las labores se concentran en la nivelación de la calzada, como una medida inmediata para garantizar el paso seguro de los vehículos.

Añadió que, por instrucciones del ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade Alegre, en los próximos días se desplazará al área un equipo técnico de alto nivel para realizar los estudios correspondientes y definir una solución permanente y de largo plazo que permita atender de manera integral la afectación registrada en este tramo.

Los trabajos comenzaron tras una inspección técnica que determinó las acciones necesarias en el sitio. Para ello, el MOP desplegó maquinaria y equipo especializado con el fin de remover la capa de rodadura afectada, estabilizar el terreno y proceder con la nivelación de la vía.

La entidad exhortó a la población a respetar las medidas de seguridad y la señalización de tránsito colocada mientras se desarrollan las labores de recuperación.

En ese sentido, se ha instalado información preventiva tanto en la entrada como en la salida del área intervenida, en un tramo aproximado de 300 metros antes del punto de trabajo, con el objetivo de alertar a los conductores que utilizan esta importante ruta de conexión entre la provincia y el resto del país. Además, se mantiene personal y banderilleros en el sitio como medida adicional de seguridad.

Las labores se ejecutan a la altura del kilómetro 62+300 de la cordillera y están a cargo de la empresa contratista CUSA, S.A., bajo la coordinación y supervisión del Ministerio de Obras Públicas.

Como parte del equipo utilizado para estos trabajos, se cuenta con una retroexcavadora, una excavadora, una compactadora y camiones volquetes.

Las acciones incluyen: