MOP refuerza mantenimiento de vías en Atalaya ante la llegada de miles de peregrinos

Las cuadrillas ejecutan labores de parcheo, conformación de calzada y limpieza de cunetas para garantizar la seguridad vial durante la romería de Jesús Nazareno.

Veraguas/Con el objetivo de preparar la infraestructura vial para uno de los eventos religiosos más importantes del país, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha desplegado un operativo de mantenimiento intensivo en diversos puntos del distrito de Atalaya.

Las labores buscan facilitar el tránsito de los miles de devotos que participan en la romería en honor a Jesús Nazareno, así como mejorar la calidad de vida de los residentes y productores locales.

Los trabajos se concentran en rutas estratégicas que sirven como vías de desahogo ante el masivo flujo vehicular que experimenta Atalaya Centro durante estas fechas. Entre los tramos intervenidos destacan:

Panamericana - Zapotal - Atalaya

Las Tías

El Corredor

El personal operativo del MOP ejecuta actualmente tareas de conformación de calzada y compactación con material selecto. Estas acciones se complementan con el riegue y la limpieza de cunetas para asegurar un drenaje adecuado y una superficie de rodadura estable.

Específicamente en el sector de El Corredor, se llevan a cabo jornadas de parcheo con mezcla asfáltica caliente, con el fin de eliminar baches y reparar los puntos críticos que presentaban mayor deterioro.

Humberto Della Togna, director regional del MOP en Veraguas, subrayó que estas vías no solo son vitales para la logística de la festividad religiosa, sino que representan el motor económico para los agricultores de la zona.

“Estamos adelantando los trabajos para que las personas puedan movilizarse con mayor seguridad durante esta actividad religiosa”, destacó Della Togna, señalando que la prioridad es reducir los riesgos de accidentes y evitar el congestionamiento.

Durante la actual estación seca y los días de mayor afluencia de peregrinos, estas rutas son altamente demandadas por el transporte público y vehículos particulares.