El bebé nació en el río: Mujer da a luz en una lancha tras extenso traslado hacia un centro médico en Veraguas

Una mujer dio a luz a un bebé a bordo de una lancha en el norte del distrito de Santa Fe, en la provincia de Veraguas, tras un extenso traslado desde una comunidad de difícil acceso.

La mujer reside en la comunidad de Peñas Blancas, en Calobébora, una zona montañosa, desde donde fue movilizada inicialmente en hamaca hasta el río Guásaro. Posteriormente, fue trasladada en lancha por el río Guásaro hasta la costa, trayecto durante el cual se produjo el alumbramiento.

Tras el parto, la madre fue auxiliada y llevada al Centro de Salud de Río Luis, y posteriormente trasladada al Hospital Luis “Chicho” Fábrega, en la ciudad de Santiago, donde recibió atención médica especializada.

De acuerdo con el informe médico, la madre se mantiene en condición estable, al igual que el recién nacido. El bebé fue evaluado inicialmente en el área de neonatología, y luego trasladado a la sala de maternidad, donde permanece junto a su madre.

El recorrido desde la comunidad hasta el centro de atención médica tomó aproximadamente cinco horas, lo que evidenció las dificultades de acceso a servicios de salud en áreas apartadas de la provincia. Pese a que la distancia entre algunos puntos no es extensa, las condiciones del terreno y la falta de transporte adecuado complicaron el traslado oportuno, denunció el conductor que prestó la ayuda para el traslado.

Las autoridades médicas continúan dando seguimiento al estado de salud de la madre y el recién nacido.

