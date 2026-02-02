Autoridad de Tránsito alista operativo de Carnaval en Bocas del Toro

Como parte del operativo, la ATTT informó que se estarán realizando retenes en distintos puntos de la provincia para verificar que los conductores cuenten con su licencia vigente y la documentación correspondiente.

Bocas del Toro/Ante el incremento del movimiento vehicular por la temporada de Carnaval, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) en Bocas del Toro anunció la implementación de un operativo de seguridad vial, dirigido a quienes se desplazarán dentro de la provincia, así como a los que viajarán hacia Isla Colón u otros destinos en el territorio bocatoreño.

Las autoridades advirtieron que durante estos días se registra una mayor afluencia de conductores en las principales vías, por lo que se reforzará la presencia de unidades para garantizar el libre tránsito y reducir riesgos de accidentes.

El director regional de la ATTT en Bocas del Toro, Edgardo Ibarra, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener una conducción responsable durante la temporada alta.

“El llamado es a que manejen a conciencia, siempre de manera defensiva”, señaló el funcionario, al tiempo que recordó que, aunque las carreteras de la provincia se encuentran en buenas condiciones, esto no debe interpretarse como una invitación a exceder los límites de velocidad.

Ibarra subrayó que las vías, aunque recientemente asfaltadas y señalizadas, no son autopistas, por lo que reiteró la importancia de respetar las normas de tránsito.

Como parte del operativo, la ATTT informó que se estarán realizando retenes en distintos puntos de la provincia para verificar que los conductores cuenten con su licencia vigente y la documentación correspondiente.

Además, se recomendó a los conductores tomar medidas de precaución al transitar por vías de alto flujo vehicular, como la avenida 17 de Abril, así como en los accesos hacia otros sectores turísticos de la provincia.

Las autoridades reiteraron que el objetivo del operativo es prevenir accidentes y garantizar la seguridad vial durante el desplazamiento masivo de personas en los días de Carnaval.

Información de Nixón Miranda

