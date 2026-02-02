Meduca inicia jornadas de capacitación docente en todo el país

En total, se han conformado 62 grupos en la región educativa de Herrera, que incluyen no solo a docentes de esta provincia, sino también a educadores provenientes de otras regiones.

Cientos de docentes a nivel nacional iniciaron este lunes 2 de febrero el período de capacitación docente, como parte de la preparación para el inicio del año escolar 2026, previsto para el 2 de marzo, que realiza el Ministerio de Educación.

En la región de Azuero, alrededor de 1,800 educadores participan en estas jornadas de formación, que se desarrollan tanto a través de plataformas digitales como de manera presencial, y que están enfocadas en la implementación del nuevo diseño curricular.

La directora regional del Ministerio de Educación en Herrera, Deysi Atencio, explicó que el proceso de capacitación tendrá una duración de dos semanas. Detalló que, además de los docentes conectados de forma virtual, otros asisten a planteles habilitados para recibir la formación de manera presencial.

Según Atencio, los ejes centrales de la capacitación son el rediseño curricular y la diversificación de los contenidos, con el objetivo de fortalecer las prácticas pedagógicas en el aula.

“El docente se capacita para mejorar la calidad de la educación y atender a sus estudiantes de manera armónica, con metodologías actualizadas”, afirmó.

En total, se han conformado 62 grupos en la región educativa de Herrera, que incluyen no solo a docentes de esta provincia, sino también a educadores provenientes de otras regiones, quienes acuden a estos centros por razones de mayor conveniencia.

Información de Eduardo Javier Vega