Veraguas se prepara con dispositivos de seguridad para carnavales, Atalaya y ferias

El plan de seguridad abarcará no solo los carnavales y las fiestas religiosas de Atalaya , sino también todas las ferias de la provincia , asegurando que los eventos se desarrollen con normalidad y sin incidentes.

Santiago de Veraguas/Las autoridades de la provincia de Veraguas han comenzado a implementar medidas de seguridad y coordinación vial de cara a las próximas festividades, que incluyen carnavales, la tradicional fiesta religiosa de Atalaya y ferias locales.

Desde la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) se informó que ya se mantiene la coordinación de despliegues de vigilancia, puntos de control y dispositivos de seguridad, con el objetivo de proteger tanto a peatones como a conductores durante estas movilizaciones masivas.

Las autoridades han señalado que se reforzará especialmente la zona de La Florecita, considerada la ruta con mayor afluencia de personas a pie. “Ahí vamos a tener mucha presencia y le pedimos a todos los conductores que, no solo en estas fechas, sino siempre, sean muy precavidos”, destacó un portavoz oficial.

Puedes leer. Buses colegiales: ATTT inicia capacitación a conductores y anuncia inspección nacional

El plan de seguridad abarcará no solo los carnavales y las fiestas religiosas de Atalaya, sino también todas las ferias de la provincia, asegurando que los eventos se desarrollen con normalidad y sin incidentes.

Con estas medidas, las autoridades buscan garantizar la seguridad de residentes y visitantes, así como mantener un flujo ordenado del tránsito en las zonas de mayor concentración de público.

Con información de Ney Castillo