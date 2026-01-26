Buses colegiales: ATTT inicia capacitación a conductores y anuncia inspección nacional

Durante las inspecciones, la ATTT evaluará aspectos clave como la vigencia del seguro de daños a terceros y del seguro de asientos, el estado de la carrocería interna y externa, así como la pintura amarilla reglamentaria y la tapicería de las unidades.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció el inicio de un programa de capacitación a conductores de buses colegiales, junto con una inspección nacional de estas unidades, como parte de las acciones preventivas previas al inicio del año lectivo 2026.

La medida busca reforzar la seguridad del transporte escolar y garantizar que los vehículos utilizados para el traslado de estudiantes cumplan con las condiciones técnicas, legales y de seguridad establecidas en el Reglamento de Tránsito.

Según informó la entidad, los conductores participarán en charlas de educación vial enfocadas en la prevención de accidentes, el cumplimiento de las normas de tránsito y la responsabilidad que conlleva el transporte de niños y jóvenes. De manera paralela, inspectores de la ATTT realizarán la revisión de buses colegiales en distintas regiones del país.

El proceso contempla fiscalización vehicular, verificación de documentos y capacitación preventiva, como parte de una estrategia integral orientada a reducir riesgos y fortalecer la seguridad vial en el entorno escolar.

Revisión técnica y requisitos obligatorios

Durante las inspecciones, la ATTT evaluará aspectos clave como la vigencia del seguro de daños a terceros y del seguro de asientos, el estado de la carrocería interna y externa, así como la pintura amarilla reglamentaria y la tapicería de las unidades.

También se comprobará el correcto funcionamiento de las luces delanteras, traseras, internas, de freno, retroceso y direccionales, además de que la altura frontal del vehículo no presente modificaciones no autorizadas.

En materia de comodidad y protección solar, la entidad recomendó la instalación de papel nanocerámico solar; no obstante, mantendrá un criterio de flexibilidad permitiendo el uso de papel ahumado hasta el Grado 1, con el fin de que los estudiantes viajen en un ambiente agradable y fresco, sin afectar la visibilidad.

Asimismo, se verificará que la cantidad de asientos corresponda a la configuración original del bus, sin alteraciones ni asientos adicionales.

Elementos de seguridad y rotulación

Las unidades deberán contar con llantas y rines en buen estado, defensas, retrovisores internos y externos, y parabrisas en condiciones óptimas. También será obligatoria la presencia de herramientas y dispositivos de seguridad como extintor, cruceta, gato, llanta de repuesto, cinta reflectiva sin modificaciones, triángulo de seguridad y freno de emergencia.

La ATTT reiteró que es obligatorio el uso del letrero “COLEGIAL”, en letra Arial, visible en las partes lateral, frontal y posterior del vehículo, pintado directamente en la carrocería. El uso de calcomanías o materiales impresos está prohibido. Las dimensiones reglamentarias varían según el tipo de unidad, con medidas establecidas para buses de hasta 15 pasajeros y para buses de mayor capacidad o tipo coaster.

Además, los transportistas deberán presentar copia del registro único vehicular, los seguros correspondientes y el certificado de operación actualizado.

Calendario nacional de inspecciones

Las jornadas de inspección se desarrollarán de acuerdo con el siguiente cronograma:

Bocas del Toro, Chiriquí y Panamá Oeste: del 2 al 6 de febrero

del 2 al 6 de febrero Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé: del 4 al 6 de febrero

del 4 al 6 de febrero Panamá Norte, San Miguelito, Panamá Centro y Colón: del 9 al 13 de febrero

del 9 al 13 de febrero Darién: 23 y 24 de febrero

La ATTT reiteró que estas acciones forman parte de su compromiso con la seguridad vial y el bienestar de la comunidad estudiantil, y buscan asegurar que miles de estudiantes en todo el país cuenten con un transporte escolar seguro al inicio del nuevo año lectivo.