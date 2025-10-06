Ifarhu: Querella contra Bernardo Meneses cumple requisitos formales, según fallo judicial

La jueza Irene Cedeño rechazó la solicitud de inadmisibilidad presentada por el defensor técnico Ángel Álvarez dentro del proceso que se sigue contra el exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses, imputado por el presunto delito de peculado doloso agravado.

Según la decisión judicial, la querella presentada en su contra cumple con los requisitos formales establecidos por la ley, por lo que se mantiene en firme la resolución N.° 214 del 18 de julio de 2025, emitida por el Ministerio Público, que reconoce a la víctima dentro del proceso penal.

El caso tiene su origen en una auditoría preliminar de la Contraloría General de la República, la cual detectó irregularidades en la administración de fondos públicos del Ifarhu durante el quinquenio 2019-2024, periodo en el que Meneses estuvo al frente de la institución.

Actualmente, Bernardo Meneses se encuentra detenido en el centro penitenciario de Tinajitas, tras ser denunciado por el contralor Ariel Flores por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Además, enfrenta otra investigación por supuestas anomalías en la entrega de auxilios económicos, uno de los programas más cuestionados durante su gestión.

Pese a su situación judicial, Meneses se postuló desde prisión a la segunda vicepresidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD), lo que ha generado reacciones encontradas tanto dentro del colectivo como en la opinión pública.