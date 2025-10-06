Segundo simulacro nacional de evacuación en Panamá: El desafío de incluir a los más vulnerables

Las autoridades han hecho un llamado a todos los ciudadanos a participar activamente en este simulacro.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá se prepara para llevar a cabo su segundo simulacro nacional de evacuación con el objetivo principal de adiestrar a la población sobre cómo actuar ante un momento de emergencia. La actividad, programada para el próximo lunes, involucrará a todos los sectores a nivel nacional, incluyendo escuelas, hospitales, comercios, residencias y hasta la ganadería.

El simulacro busca ir más allá de una simple salida de emergencia, centrándose en el desafío de evacuar a las personas más vulnerables.

El director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, fue enfático al señalar el reto que implica esta capacitación, instando a la ciudadanía a reflexionar sobre cómo adaptar los planes de respuesta.

"Cuando empezamos a hablar de evacuaciones, es muy fácil ahorita que nos suene una alarma y salimos evacuando, como ya lo hicimos la semana pasada aquí en esta instalación", explicó Smith, y planteó la pregunta clave: "La pregunta es cómo hacemos eso con personas que están en silla de ruedas, paciente encamado, paciente oxígeno dependiente, cómo lo hacemos. Entonces ese es el desafío que debemos tener cada uno de nosotros en nuestras residencias, en nuestras instalaciones, en nuestras casas, en nuestra comunidad, con nuestro vecino".

Las autoridades han hecho un esfuerzo por concientizar a la población sobre la necesidad de tomar medidas especiales para aquellos que tienen alguna discapacidad o son adultos mayores, quienes a menudo son olvidados durante las evacuaciones. En la planificación también se ha puesto foco en los animales domésticos.

Itzael Fernández, directora nacional de certificación de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), recalcó la importancia de la preparación específica para este grupo. Respecto a la "mochila de emergencia" y la preparación, Fernández enfatizó que "es importante no olvidar los medicamentos de las personas con discapacidad, es importante no olvidar las ayudas técnicas, las muletas, la silla de ruedas de esta persona porque si la vamos a evacuar a algún lugar, es importante considerar que la persona cuente con lo necesario".

Las autoridades han hecho un llamado a todos los ciudadanos a participar activamente en esta actividad para garantizar que, llegado el momento de una emergencia real en el país, cada persona sepa exactamente cómo actuar para protegerse a sí misma y asistir a quienes lo necesiten.

