Autoridades remueven escombros y evalúan daños tras intensas lluvias en Boquete

Chiriquí/Desde tempranas horas de este lunes, cuadrillas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) iniciaron los trabajos de remoción y limpieza de los deslizamientos registrados en distintos puntos del distrito de Boquete, en la provincia de Chiriquí.

Según reportes oficiales, al menos 25 deslizamientos afectaron vías y comunidades rurales, provocando el cierre parcial de carreteras y daños en infraestructuras menores. Las autoridades informaron que los caudales de los ríos Caldera y La Zumbona han disminuido, aunque se mantienen turbios y bajo monitoreo constante.

“Las condiciones del tiempo mejoraron, pero seguimos en vigilancia. Es importante que la población se mantenga atenta a los avisos oficiales que emitimos por nuestras redes sociales”, señaló Mónica Acosta funcionaria del Sinaproc.

Marco Di Bilio, del MOP, explicó que, entre las acciones prioritarias, se evalúa la necesidad de elevar algunos puentes con baja capacidad y reforzar los enrocados que mitigaron el impacto de las corrientes durante el temporal.

Algunos residentes, sin embargo, expresaron preocupación por la falta de control en las construcciones cercanas a las servidumbres y alcantarillas, lo que, aseguran, ha agravado la magnitud de los deslizamientos.

“Mientras las autoridades no exijan el respeto a las servidumbres y el aumento de las alcantarillas, Boquete seguirá enfrentando estos problemas”, comentó uno de los moradores afectados.

Las clases fueron suspendidas temporalmente en los distritos de Boquete y Tierras Altas mientras se completan las labores de remoción en los puntos críticos.

Hasta el momento, unas 25 personas permanecen albergadas en la escuela de Boquete tras haber sido evacuadas de sus viviendas.

Las autoridades locales reiteraron el llamado a la población para evitar transitar por zonas de riesgo y mantenerse informados a través de los comunicados oficiales ante posibles nuevas lluvias en la región.

Información de Demetrio Ábrego