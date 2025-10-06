Otro homicidio en Aguadulce; diputado Herrera urge leyes más estrictas y medidas preventivas

El diputado hizo un llamado a todas las instituciones a trabajar de forma coordinada para combatir la delincuencia desde su raíz, fortaleciendo el hogar y la educación de los niños, con el fin de evitar que se conviertan en futuros infractores.

aguadulce/La madrugada de este lunes 6 de octubre, un hombre fue asesinado en el distrito de Aguadulce, provincia de Coclé, hecho que generó preocupación entre las autoridades, que recuerdan con inquietud una de las épocas más violentas de la región registrada en 2014.

Durante una conferencia de prensa realizada junto a varios colegas, el diputado Jorge Herrera se refirió al reciente hecho de violencia que estremece al distrito, recordando que hace apenas 15 días otro hombre fue ultimado.

En los últimos 15 días ha habido dos homicidios con características de sicariato”, manifestó Herrera.

El diputado cuestionó la efectividad de algunas medidas cautelares impuestas a personas vinculadas con actividades ilícitas, señalando que, pese a los esfuerzos de la Policía, muchos de estos individuos recuperan la libertad.

“El primer homicidio, ocurrido hace 15 días, involucraba a una persona que debía presentarse a firmar cada 15 días. Si esa persona hubiera estado detenida, tal vez no habría corrido el mismo destino”, expresó.

Herrera recordó que en 2014 se registraron nueve homicidios en el distrito, pero gracias al trabajo interinstitucional de entonces, las cifras lograron reducirse a cero durante cuatro años consecutivos. En ese sentido, reconoció la labor del subcomisionado que estuvo a cargo de la zona en ese periodo.

El diputado hizo un llamado a todas las instituciones a trabajar de forma coordinada para combatir la delincuencia desde su raíz, fortaleciendo el hogar y la educación de los niños, con el fin de evitar que se conviertan en futuros infractores.

Asimismo, instó a la Asamblea Nacional a aprobar leyes más estrictas que impidan que personas acusadas o condenadas por delitos graves permanezcan en libertad bajo medidas distintas a la detención preventiva.