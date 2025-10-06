Johana, la joven chiricana de 17 años que volverá a ver gracias a la solidaridad médica

Johana perdió la vista hace algunos años, luego de experimentar picazón y molestias en los ojos , síntomas que se agravaron hasta dejarla sin visión.

chiriquí/Johana Andrade, una joven chiricana de 17 años, recuperará la visión tras someterse a una cirugía que se realiza en un centro médico de la provincia.

La historia de esta familia, que pedía ayuda para devolverle la vista a Johana, conmovió a un grupo de médicos del Hospital Chiriquí, quienes decidieron donarle la operación para que pueda continuar sus estudios y mejorar su calidad de vida.

La madre de la joven, Cristina Andrade, expresó su profundo agradecimiento a los doctores por el gesto solidario, con la esperanza de que, luego de la intervención, su hija pueda retomar sus actividades diarias y seguir adelante.

Por su parte, la vocera del Hospital Chiriquí señaló que la donación de esta cirugía es una forma de agradecer a la comunidad chiricana por su confianza y apoyo. Reconoció que acceder a este tipo de procedimientos suele ser muy difícil para muchas personas, por lo que el equipo médico se siente feliz de poder ayudar a quien lo necesita.

Johana perdió la vista hace algunos años, luego de experimentar picazón y molestias en los ojos, síntomas que se agravaron hasta dejarla sin visión. Tras varios tratamientos y estudios, los especialistas concluyeron que requería una cirugía para recuperar la vista.

Información de Demetrio Ábrego