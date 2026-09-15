Adultos mayores: Betania apuesta por la tecnología para mantenerlos activos y productivos

Uno de los componentes principales es el intercambio intergeneracional, mediante el cual jóvenes y adultos mayores pueden compartir conocimientos y experiencias, utilizando la tecnología como punto de encuentro.

Ciudad de Panamá, Panamá/Convertir la etapa de la jubilación en una oportunidad para seguir aprendiendo, produciendo y aportando a la sociedad es el objetivo de un proyecto que impulsa la Junta Comunal de Betania, con el apoyo de empresas privadas, universidades y organizaciones vinculadas a la economía plateada.

La iniciativa busca dejar atrás el enfoque asistencialista hacia los adultos mayores y brindarles herramientas que les permitan mantener su autonomía, desarrollar nuevas capacidades y continuar siendo productivos.

Humberto Echeverría, representante del corregimiento de Betania, explicó en Noticias AM que el proyecto surgió luego de analizar las características de la población del corregimiento, identificado por su alta cantidad y longevidad de adultos mayores.

"Pasar de lo que es el asistencialismo a darle a estos adultos mayores algo más que un lugar donde, por ejemplo, las señoras hagan costura, donde los abuelitos puedan jugar cartas", explicó Echeverría, al señalar que la apuesta es equiparlos con herramientas para que puedan capacitarse, desarrollarse y continuar aportando a la sociedad.

Uno de los componentes principales es el intercambio intergeneracional, mediante el cual jóvenes y adultos mayores pueden compartir conocimientos y experiencias, utilizando la tecnología como punto de encuentro.

Tecnología para una nueva etapa de vida

Candy Chen, CEO de Silver Guardian y E-Silver, explicó que el proyecto también parte de una realidad: muchas personas que llegan a los 50 años o más todavía tienen la capacidad y el deseo de trabajar, pero comienzan a encontrar obstáculos para continuar activas.

Entre las barreras mencionó las dificultades para acceder a empleos después de los 45 años, obtener financiamiento después de los 50 o conseguir determinadas coberturas de seguros después de los 60.

Ante esta realidad, la tecnología se plantea como una herramienta para preparar a las personas para esa segunda etapa de vida.

El proyecto incluye Silver Guardian, una plataforma desarrollada con adultos mayores y orientada a sus necesidades. La herramienta incorpora contenidos de educación financiera, tecnología y nutrición, entre otros temas.

Chen destacó que el objetivo es que los adultos mayores no sean tratados como una generación separada, sino que puedan integrarse plenamente a una sociedad en la que la tecnología tiene cada vez mayor importancia.

"La tecnología vino a unir ambos", señaló Chen al referirse al trabajo conjunto entre jóvenes y adultos mayores.

La iniciativa también busca preparar a las personas antes de llegar a la jubilación, de manera que puedan contar con conocimientos y herramientas para afrontar los cambios propios de esta etapa.

Un proyecto reconocido por el BID

El trabajo desarrollado en Betania recibió un reconocimiento en una competencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) relacionada con innovación digital y equidad para adultos mayores, en la que participaron más de 158 localidades de América Latina y el Caribe.

Echeverría destacó que se trata de una iniciativa desarrollada desde el propio corregimiento y con participación de betanienses.

El representante del corregimiento explicó que el proyecto busca demostrar que desde los gobiernos locales también se pueden desarrollar soluciones para atender los desafíos relacionados con el envejecimiento de la población, especialmente cuando existe colaboración entre autoridades, empresas privadas, universidades y los propios adultos mayores.

Una herramienta que puede utilizarse desde cualquier lugar

Aunque el proyecto tiene como uno de sus escenarios a Betania, la plataforma no está limitada a los residentes del corregimiento.

Chen explicó que Silver Guardian es gratuita y puede ser utilizada por cualquier persona, incluso usuarios de otros países. También se han desarrollado experiencias piloto fuera de Panamá.

La intención es que el modelo pueda ser replicado posteriormente por otros gobiernos locales y comunidades del país.

Echeverría advirtió que Panamá tendrá que prepararse para una población adulta mayor cada vez más numerosa y consideró que los gobiernos locales tienen un papel importante en ese proceso.

"¿Qué estamos haciendo nosotros desde un gobierno local para preparar a esa población cuando venga esto?", planteó.

La propuesta de Betania busca responder precisamente a esa pregunta: preparar desde ahora a los adultos mayores para que puedan mantenerse activos, capacitados, independientes y vinculados a la sociedad.