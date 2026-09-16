EN VIVO: Resultados del sorteo de la lotería del miércoles 16 de septiembre de 2026
Conozca los resultados completos del sorteo del miércoles 16 de septiembre de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.
Ciudad de Panamá, Panamá/Este miércoles 16 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.
Primer premio: 44
Letras: AC
Serie:
Folio:
Segundo premio:
Tercer premio: