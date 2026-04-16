Acoso escolar: Caso de presunta agresión en escuela de Alcalde Díaz reaviva debate sobre el bullying

Ciudad de Panamá/Un nuevo caso de presunta agresión entre estudiantes, registrado en una escuela oficial en el corregimiento de Alcalde Díaz, ha vuelto a poner en el centro del debate la problemática del acoso escolar en el país.

De acuerdo con información preliminar, en el incidente habrían estado involucrados cuatro menores. La directora regional de eduación de Panamá Norte, Yadira Esquivel, informó que se activaron los protocolos establecidos y se aplicaron las medidas disciplinarias correspondientes.

“Se citó a los padres de familia, se aplicó el reglamento y los estudiantes fueron atendidos por orientadores y el gabinete psicopedagógico, que realizó intervenciones tanto grupales como individuales”, explicó la funcionaria.

El Ministerio de Educación (Meduca) confirmó que el caso ya se encuentra en manos de las autoridades judiciales, por lo que evitaron ofrecer mayores detalles para no interferir en el proceso. Según indicaron, se han realizado entrevistas a padres de familia, personal docente y administrativo, como parte de las investigaciones.

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Este hecho ocurre en un contexto donde los casos relacionados con la convivencia escolar han ido en aumento, situación que se refleja en la creciente demanda de atención por parte de los gabinetes psicopedagógicos. Actualmente, el sistema cuenta con 179 de estos equipos, cifra que se proyecta aumente a 212 para el mes de mayo.

Especialistas del Ministerio de Educación señalaron que muchas de las situaciones que se presentan en los centros educativos están vinculadas a dinámicas que se originan en el entorno familiar. Entre los casos atendidos también se han identificado situaciones de violencia doméstica y abuso sexual, las cuales requieren la activación de protocolos específicos y la intervención de otras instituciones.

Las autoridades reiteraron la importancia de fortalecer la prevención y la atención integral de estos casos, con el fin de garantizar entornos escolares seguros para todos los estudiantes.

Con información de Jorge Quirós