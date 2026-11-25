Ciudad de Panamá/La violencia e inseguridad en Panamá dejaron de estar focalizadas en sectores históricamente conflictivos como El Chorrillo o Samaria para extenderse por toda la geografía nacional. Así lo advirtió Carlos de Icaza, comisionado en retiro de la Policía Nacional y fundador de la Unidad Antipandillas, tras analizar el repunte de homicidios y hechos delictivos registrados recientemente en distintos puntos de la capital.