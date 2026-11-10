Samy y Sandra Sandoval llevan la música típica panameña a Houston

El evento había sido anunciado como una presentación con toda la agrupación, no únicamente con los dos hermanos.

Los hermanos Samy y Sandra Sandoval se presentaron en Houston, Texas, en una jornada dedicada a compartir el folclore panameño con la comunidad latina. Tras el concierto, Sandra publicó un mensaje en Instagram para agradecer la acogida del público y expresar lo que significó llevar su música a Estados Unidos.

La actuación tuvo lugar el sábado 7 de noviembre de 2026 en el Ayva Center, como parte de una actividad organizada por Panama Texas Connection Foundation (PanTex). El encuentro formó parte de la programación del fin de semana dedicado a los veteranos y fue presentado bajo el concepto de folclore, tradición y cultura.

La organización había anunciado la participación de los artistas como una oportunidad para reunir a los panameños residentes en Houston y a otras comunidades latinoamericanas alrededor de sus ritmos tradicionales. La iniciativa también tenía un propósito social: recaudar fondos destinados a becas y proyectos de trabajo comunitario impulsados por PanTex.

Después de subir al escenario, Sandra quiso dejar constancia de su agradecimiento. “Houston TX gracias por recibirnos con tanta emoción a @samysandovals y a todos nuestros músicos . Yo tambien estaba muy felíz por ser instrumento de Dios para llevar un granito de nuestra música y hacerlos divertir .Ojalá se repita”, escribió en su publicación.

La cantante también reconoció a quien estuvo detrás de su vestuario para la ocasión: “Gracias @carlosguayoo por mi vestido. Su mensaje destacó tanto el acompañamiento de los músicos como la recepción que encontraron durante la presentación en territorio estadounidense.

La convocatoria del espectáculo mencionaba canciones como La Coneja, Amor Azul y La Patrona, parte del repertorio con el que los hermanos han construido su trayectoria. Estos títulos figuraban entre los éxitos anunciados para la noche, aunque la información disponible no permite establecer el orden exacto de las interpretaciones.

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Samy y Sandra Sandoval son dos de los exponentes más reconocidos de la música típica panameña. Samy, acordeonista, y Sandra, cantante, han desarrollado juntos una carrera que combina el sonido del acordeón, las letras populares y las presentaciones en vivo. Su agrupación es conocida también como Los Patrones de la Cumbia.

A lo largo de su trayectoria han llevado su música a escenarios dentro y fuera de Panamá. En 2026 impulsaron además el Rebeldía Tour, una propuesta de conciertos con la que incorporaron tecnología de sonido inmersivo a sus presentaciones, manteniendo como eje los ritmos tradicionales que identifican su repertorio.

Su actividad artística reciente también ha incluido nuevas colaboraciones y canciones. En septiembre presentaron "Si alguna vez", un tema relacionado con el arrepentimiento sentimental, mientras que durante el año participaron en encuentros musicales y actividades dirigidas a distintos públicos.

PanTex, ente responsable de la convocatoria en Houston, trabaja en la promoción de la herencia latinoamericana y en iniciativas de apoyo comunitario. La fundación busca conectar generaciones mediante actividades culturales, experiencias artísticas y proyectos educativos, por lo que el concierto de los Sandoval formó parte de una programación que vinculó entretenimiento y solidaridad.

La visita dejó además una declaración personal de Sandra: su deseo de repetir la experiencia. En sus palabras, la oportunidad de cantar en Houston estuvo asociada con la gratitud, su fe y el propósito de compartir una parte de la cultura musical de Panamá con quienes asistieron al encuentro.

Esa participación también apareció en el agradecimiento de Sandra, quien incluyó a sus músicos al dirigirse a quienes los recibieron en Texas.