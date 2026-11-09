Kim Kardashian enfrenta críticas por calendario navideño

El episodio refleja cómo los videos de apertura de productos pueden influir en la conversación sobre un lanzamiento.

El calendario de Adviento de Skims, la marca de Kim Kardashian, provocó una oleada de críticas en redes sociales después de que compradores mostraran los artículos incluidos en el producto, vendido por 148 dólares. La controversia creció con videos de usuarios que cuestionaron la relación entre el precio y el contenido, hasta que la empresa anunció una solución para quienes quedaron insatisfechos.

El lanzamiento proponía doce sorpresas para la temporada navideña. Sin embargo, las grabaciones de personas abriendo sus cajas revelaron una colección compuesta principalmente por accesorios para el cabello y llaveros, una selección que varios clientes consideraron insuficiente frente al costo del calendario.

Una de las publicaciones más difundidas fue la de Kayla Ryan, cuyo video en TikTok superó los 18 millones de visualizaciones. Al descubrir los regalos, la creadora mostró su decepción con la variedad de productos y cuestionó el valor de la compra. Entre los objetos aparecían un llavero con un osito, gomas para el pelo y pinzas de diferentes colores.

Las siguientes cajas contenían una pieza antiestrés con el nombre de la firma, dos tirantes de sujetador, accesorios para sujetar el cabello durante el maquillaje y otros llaveros. El último compartimento guardaba un pequeño espejo redondo con revestimiento de pelo, presentado también como llavero.

Ryan calificó la experiencia como “Es el peor calendario de adviento que he visto”. Al finalizar, añadió: “Terrible, una broma, espero que nadie compre este calendario”. Su reacción se sumó a otras publicaciones que comparaban el contenido con objetos cotidianos que podrían encontrarse olvidados en un bolso o un automóvil.

Otro video, publicado por la cuenta Wet Sloppy Swollen, acumuló más de 63 millones de reproducciones. Antes de abrir una de las cajas, su creadora expresó: “Kimberly, me vas a enfadar. Esto es demasiado caro”. Al acercarse al último regalo, comentó: “Más vale que esto sea de oro”.

La repercusión llevó a Skims a responder públicamente. Un representante de la empresa explicó que habían tomado en cuenta los comentarios y reconocido que el producto no satisfizo las expectativas de algunos compradores. Como respuesta, la marca decidió contactar directamente a quienes adquirieron el calendario.

“Somos conscientes de los comentarios que algunos clientes han compartido sobre el calendario de adviento de Skims, y hemos escuchado con atención”, indicó el portavoz. La compañía ofreció a los afectados la posibilidad de elegir entre un reembolso completo y un crédito para adquirir otros productos de su catálogo.

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La empresa también sostuvo que las opiniones recibidas servirán para orientar futuros lanzamientos. No obstante, la descripción comercial del calendario ya especificaba que se trataba de una selección de accesorios, con artículos para el cabello, llaveros y objetos de uso diario, distribuidos en doce compartimentos.

La discusión se concentró especialmente en la diferencia entre lo que algunos consumidores esperaban encontrar y lo que realmente recibieron. Las publicaciones mostraban los doce compartimentos abiertos uno por uno, permitiendo comparar los artículos sin necesidad de comprar el calendario, circunstancia que amplificó rápidamente las críticas en internet.

Pese a la controversia, el producto figura como agotado en la tienda digital de Skims, donde permanece disponible una opción para inscribirse en una lista de espera. La firma, fundada en 2019 y dedicada inicialmente a prendas moldeadoras, amplió posteriormente su oferta hacia ropa cómoda y colaboraciones con otras marcas.

En esta ocasión, las quejas de consumidores llevaron a la marca de Kardashian a ofrecer devoluciones mientras continuaba circulando el contenido del calendario navideño.