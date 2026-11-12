Contraloría abre dos auditorías al Municipio de Arraiján: una revisará contratos con Metro de Panamá

La administración sostiene que toda auditoría es una oportunidad para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en la gestión pública.

Municipio de Arraiján / TVN

El Municipio de Arraiján informó este 12 de noviembre de 2026 que el día anterior recibió dos notificaciones oficiales de la Contraloría General de la República, que ordenan auditorías a la gestión municipal.

Las notificaciones llegaron mediante la Nota Núm. 3723-2026/DINAG-OPROPO, fechada el 19 de octubre de 2026 (recibido municipal 25386), y la Nota Núm. 3702-2026/DINAG-OPROPO, del 12 de octubre de 2026 (recibido municipal 25387).

Primera auditoría: fondos y bienes públicos

Esta auditoría busca determinar la corrección o incorrección en el manejo y uso de los bienes y fondos públicos del municipio. Abarca el período del 1 de julio de 2024 al 30 de septiembre de 2026.

Segunda auditoría: contratos con Metro de Panamá y pago por videovigilancia

La segunda revisará las operaciones administrativas, legales, financieras, presupuestarias y técnicas vinculadas con:

  • La formalización de los contratos de compraventa suscritos entre el Municipio de Arraiján y Metro de Panamá, S.A.
  • El pago de B/.585,156.25 a Cable & Wireless Panamá, S.A. por la prestación continua e ininterrumpida del servicio de videovigilancia al municipio.

Esta auditoría cubre el período del 2 de enero de 2024 al 30 de septiembre de 2026.

La respuesta de la alcaldía

El municipio aseguró que recibe ambas auditorías “con tranquilidad, confianza y absoluta disposición de colaborar” con los equipos designados por la Contraloría. Indicó que todos estos procesos contaron, desde el primer día de la administración, con la revisión y el refrendo de la propia Contraloría.

La administración sostiene que toda auditoría es una oportunidad para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en la gestión pública. Afirmó que pondrá a disposición de la Contraloría toda la documentación, información y colaboración necesarias.

Aunque dijo tener la certeza de que sus procesos se desarrollaron conforme a las normas y con el debido sustento, la alcaldía reconoció la importancia de que las instituciones fiscalizadoras ejerzan sus funciones con independencia, objetividad y rigurosidad.

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