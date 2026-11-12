Contraloría abre dos auditorías al Municipio de Arraiján: una revisará contratos con Metro de Panamá

La administración sostiene que toda auditoría es una oportunidad para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en la gestión pública.

El Municipio de Arraiján informó este 12 de noviembre de 2026 que el día anterior recibió dos notificaciones oficiales de la Contraloría General de la República, que ordenan auditorías a la gestión municipal.

Las notificaciones llegaron mediante la Nota Núm. 3723-2026/DINAG-OPROPO, fechada el 19 de octubre de 2026 (recibido municipal 25386), y la Nota Núm. 3702-2026/DINAG-OPROPO, del 12 de octubre de 2026 (recibido municipal 25387).

Primera auditoría: fondos y bienes públicos

Esta auditoría busca determinar la corrección o incorrección en el manejo y uso de los bienes y fondos públicos del municipio. Abarca el período del 1 de julio de 2024 al 30 de septiembre de 2026.

Segunda auditoría: contratos con Metro de Panamá y pago por videovigilancia

La segunda revisará las operaciones administrativas, legales, financieras, presupuestarias y técnicas vinculadas con:

La formalización de los contratos de compraventa suscritos entre el Municipio de Arraiján y Metro de Panamá, S.A.

suscritos entre el Municipio de Arraiján y El pago de B/.585,156.25 a Cable & Wireless Panamá, S.A. por la prestación continua e ininterrumpida del servicio de videovigilancia al municipio.

Esta auditoría cubre el período del 2 de enero de 2024 al 30 de septiembre de 2026.

La respuesta de la alcaldía

El municipio aseguró que recibe ambas auditorías “con tranquilidad, confianza y absoluta disposición de colaborar” con los equipos designados por la Contraloría. Indicó que todos estos procesos contaron, desde el primer día de la administración, con la revisión y el refrendo de la propia Contraloría.

La administración sostiene que toda auditoría es una oportunidad para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en la gestión pública. Afirmó que pondrá a disposición de la Contraloría toda la documentación, información y colaboración necesarias.

Aunque dijo tener la certeza de que sus procesos se desarrollaron conforme a las normas y con el debido sustento, la alcaldía reconoció la importancia de que las instituciones fiscalizadoras ejerzan sus funciones con independencia, objetividad y rigurosidad.