Naviferias 2026: caja navideña serán gratuitas para familias afectadas por el sismo afirmó Murillo

La bolsa navideña para el resto del país mantendrá el precio de $15 y se le incluirá una rosca de pan de 800 gramos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las bolsas de las Naviferias 2026 costarán $15 e incluirán más productos, mientras que las familias afectadas por el sismo que estén registradas en los censos oficiales de emergencia las recibirán gratuitamente, anunció el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo.

El funcionario explicó que la asistencia estará dirigida a los hogares identificados por las autoridades y no a todos los residentes de las zonas afectadas.

Se le va a dar la bolsa a las familias que están dentro de la estadística de emergencia”, manifestó.

Murillo adelantó una estimación de entre 10 mil y 15 mil familias, aunque aclaró que la cantidad definitiva dependerá de la validación de los registros y de la identificación de los beneficiarios mediante el código QR de sus cédulas.

Más productos por $15

Según detalló el director del IMA, este año la bolsa navideña contendrá 10 libras de arroz, azúcar, sal, vegetales mixtos, guandú, piña, aceite, salsa gravy para el jamón picnic, el jamón picnic, maíz para tamales y mayonesa.

A estos productos se sumará una rosca de pan de 800 gramos, manteniendo el precio de $15 por bolsa.

Crédito pendiente de aprobación legislativa

Para financiar las Naviferias, el Consejo de Gabinete aprobó ayer martes un crédito adicional suplementario para el IMA de hasta $21,631,495, según el comunicado oficial de la Presidencia. Los recursos permitirán comprar 500 mil unidades de jamón picnic y otros productos, además de cubrir sacos y servicios de transporte.

Murillo indicó que la solicitud aún debe pasar por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional y que esperaba que fuera atendida el martes de la próxima semana.

El funcionario añadió que las fechas de inicio y los detalles definitivos de la distribución se anunciarán una vez se avance con la aprobación presupuestaria y la validación de los beneficiarios.