IMA evalúa llevar las Naviferias a comunidades afectadas por el sismo

Entre las áreas contempladas se encuentra la región de Azuero, aunque aún está pendiente definir los lugares específicos donde se desarrollarán las actividades.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) evalúa alternativas para llevar las Naviferias a comunidades afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre, con el objetivo de facilitar a las familias el acceso a productos de la temporada navideña.

El director general de la entidad, Nilo Murillo, informó que se analiza la logística necesaria para desarrollar estas jornadas en distintos puntos de las provincias afectadas. Entre las áreas contempladas mencionó la región de Azuero, aunque aclaró que todavía deben definirse los lugares específicos donde se realizarán.

“Tenemos que analizar. La logística la tenemos, pero esto también cambió un poco todo el esquema. Vamos a ver y a conversarlo, pero vamos a estar en varias áreas dándole sorpresas a la gente y también apoyando”, indicó Murillo durante una gira en la provincia de Coclé.

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La iniciativa busca acercar los productos navideños a las familias de las zonas afectadas, mientras la institución evalúa cómo adaptar la organización de las Naviferias a las condiciones actuales.

Por otra parte, Murillo anunció que las agroferias y las tiendas del IMA permanecerán cerradas desde el lunes 2 hasta el martes 10 de noviembre, debido a las festividades patrias.

Con información de Nathaly Reyes