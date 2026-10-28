IMA analiza ofertas para compra de arroz de primera que se comercializa en ferias

El instituto recibió más de 20 propuestas, con montos que oscilan entre $69 y $86 por quintal. La asignación dependerá de la capacidad semanal de entrega de cada molino.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) mantiene bajo análisis más de 20 ofertas de molinos nacionales para comprar el arroz de primera que abastece las ferias, Tiendas del Pueblo y agrodistribuidoras, con propuestas que van de $69 a $86 por quintal, sin que hasta este miércoles se haya definido el precio de compra.

El director Nilo Murillo señaló que durante una reunión con la industria molinera de arroz nacional se evaluaron las proyecciones de cosecha y para definir los precios del grano de cara al 2027. "Nuestro objetivo es claro: planificar con tiempo para asegurar el abastecimiento de este alimento básico en nuestras ferias".

Según la entidad, se han recibido más de 20 propuestas formales de distintos molinos del país, cuyos montos oscilan entre $69 y $86 por quintal.

Entregas semanales condicionarán la asignación

El IMA indicó que la asignación final estará sujeta a la capacidad de entrega semanal de cada molino, medida por la cantidad de camiones de carga, conocidos como “mulas”, que pueda aportar para transportar el grano.

La institución señaló que esta capacidad logística es indispensable para mantener un flujo constante de arroz y garantizar el suministro requerido.

El volumen que se negocie será destinado prioritariamente a abastecer los programas de Ferias, Tiendas del Pueblo y Agrodistribuidoras en todo el país.

La evaluación definitiva de las propuestas económicas estará a cargo del ministro de Desarrollo Agropecuario, en conjunto con el Comité del IMA.

La entidad indicó que ambos anunciarán oportunamente la decisión final, aunque no precisó una fecha para dar a conocer el precio de compra ni las condiciones definitivas de la negociación.