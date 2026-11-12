Gabinete aprueba $59.3 millones en créditos para fortalecer el sector agropecuario y la producción nacional

$59.3 millones serán destinados al MIDA y al Banco de Desarrollo Agropecuario para respaldar a productores, garantizar la seguridad alimentaria y mitigar los efectos del fenómeno de El Niño.

Ciudad de Panamá/El Consejo de Gabinete aprobó tres proyectos de resolución que autorizan créditos adicionales suplementarios al Presupuesto General del Estado 2026, por un monto conjunto de B/.59.3 millones, destinados a fortalecer el sector agropecuario y garantizar el abastecimiento de alimentos en el país.

De acuerdo con lo aprobado, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) recibirá un aproximado de casi B/. 51.4 millones para atender compromisos adquiridos durante la administración anterior con el Banco Nacional de Panamá.

Te puede interesar: Naviferias 2026: caja navideñas serán gratuitas para familias afectadas por el sismo afirmó Murillo

Los recursos reforzarán el presupuesto de inversiones de la institución, específicamente el Programa de Competitividad Agropecuaria y su fideicomiso, así como el Programa de Incentivos a la Producción Nacional de Granos y Otros Rubros Agrícolas.

Por otra parte, el Consejo de Gabinete autorizó un crédito adicional suplementario de hasta B/.8 millones a favor del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), con el propósito de respaldar la producción nacional y contribuir a la sostenibilidad alimentaria.

Te puede interesar: Clima en Panamá: calentamiento diurno favorecerá aguaceros y tormentas en el país

Con estos fondos se prevé otorgar más de 325 créditos agropecuarios dirigidos a micro y pequeños productores rurales en distintas regiones del país. La medida también busca reducir el impacto del fenómeno de El Niño sobre las actividades agrícolas y pecuarias.

Las resoluciones 150-26, 151-26 y 152-26 forman parte de las medidas presupuestarias aprobadas por el Ejecutivo para fortalecer la actividad agropecuaria, apoyar a los productores y contribuir al abastecimiento de las Naviferias.