Clima en Panamá: calentamiento diurno favorecerá aguaceros y tormentas en el país

Aguaceros con actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento se prevén para la tarde en varias provincias del país. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 °C y la radiación ultravioleta será muy alta, con niveles extremos en el golfo de Chiriquí.

Ciudad de Panamá, Panamá/Aguaceros que podrían ser puntualmente muy fuertes, acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento, se prevén para la tarde en sectores de Darién, Panamá, Panamá Oeste, Veraguas, Coclé, Herrera y Chiriquí.

Las condiciones estarán favorecidas principalmente por el calentamiento diurno y los vientos débiles, según el reporte del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa). Las zonas con probabilidad de lluvias más intensas incluyen el este y norte de Panamá, el este de Panamá Oeste, el centro y sur de Veraguas y el norte de Herrera.

Lluvias en el Pacífico y condiciones en el Caribe

Durante la madrugada son probables aguaceros aislados en el golfo de Panamá, que podrían generar lluvias y chubascos ligeros en el sur de la península de Azuero, así como precipitaciones moderadas con tronadas en la comarca Emberá Sambú y el sur de Darién.

Para la mañana se esperan nublados intermitentes con posibilidad de lluvias ligeras y chubascos ocasionales. El resto de la vertiente tendrá cielo parcialmente nublado a nublado.

En la tarde se prevén aguaceros aislados de ligeros a moderados, con posibles tronadas en gran parte del Pacífico, además de los episodios localmente muy fuertes. Algunas lluvias podrían persistir hasta la noche, especialmente en Panamá Este, el sur de Veraguas y Chiriquí, con intensidades de ligeras a moderadas.

En la madrugada y la mañana son probables chubascos de variada intensidad, con posibilidad de actividad eléctrica, en zonas marino-costeras de Guna Yala, la costa abajo de Colón y el norte de Veraguas. Estas precipitaciones podrían ingresar ocasionalmente a tierra.

Durante la tarde se esperan nuevos aguaceros, entre aislados y dispersos, en Guna Yala. Desde el norte de Veraguas hasta Bocas del Toro se prevén nublados con lluvias ligeras e intermitentes.

Para la noche se anticipan nublados esporádicos, especialmente en Colón y Guna Yala.

Temperaturas y radiación ultravioleta

Las temperaturas máximas oscilarán entre 31 °C y 35 °C, mientras que en la cordillera Central estarán entre 23 °C y 27 °C. Las mínimas serán de 23.5 °C a 26 °C, y de 12 °C a 18 °C en las zonas montañosas y la cordillera Central.

Se prevén índices máximos de radiación ultravioleta muy altos en el país y extremos en el golfo de Chiriquí.

Los vientos serán débiles a ligeros, inferiores a 10 km/h, con dirección de norte a oeste-noroeste en el Caribe y de sur a sureste en el Pacífico.

En el litoral Caribe se esperan olas de entre 0.7 y 1.2 metros, con periodos de 7 a 9 segundos. En el Pacífico, el oleaje estará entre 0.3 y 1.0 metros, con periodos de 13 a 18 segundos.

Se recomienda seguir las indicaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).