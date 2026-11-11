Panamá enfrentará semanas de altas temperaturas ante la transición a la temporada seca

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá prevé temperaturas máximas de entre 30 y 34 °C en gran parte del país. La sensación térmica podría alcanzar entre 36 y 39 °C, mientras los índices de radiación ultravioleta se mantienen entre muy altos y extremos.

Ciudad de Panamá, Panamá/El calor continuará sintiéndose con fuerza en Panamá durante las próximas semanas. Las proyecciones del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) apuntan a una disminución de las lluvias, en medio de la transición de la temporada lluviosa a la seca, prevista para finales de noviembre y principios de diciembre.

Aunque las temperaturas se mantendrán dentro de los rangos habituales, la sensación térmica será más elevada, según explicó el Imhpa. Las altas temperaturas ya forman parte de la rutina de quienes deben salir de sus casas a diario. Buscar lugares con sombra, caminar bajo techos y comprar agua para mantenerse hidratados son algunas de las medidas que adoptan los panameños para sobrellevar el calor.

"Trato de salir temprano en la mañana para evitar [el calor]. Llevo el paraguas, agua para el bebé y uso ropa holgada", señalaron pronosticadores de la entidad. Otros ciudadanos señalaron que procuran mantenerse hidratados y regresar a sus casas lo antes posible.

De acuerdo con el pronóstico del Imhpa, las temperaturas máximas podrían oscilar entre los 30 y 34 grados Celsius en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, la sensación térmica podría ubicarse entre los 36 y 39 grados. En los registros recientes, Santiago alcanzó los 34 °C, mientras que la estación meteorológica de Tocumen reportó 33 °C. También se han registrado máximas de 34 °C en provincias centrales.

A estas condiciones se suma la radiación ultravioleta. El Imhpa advierte que los índices máximos se encuentran entre las categorías de muy alta y extrema, por lo que recomienda evitar la exposición prolongada al sol y utilizar protector solar.

Con información de Luis de Jesús Mendoza