Iglesia y SPIA proponen modelo salvadoreño para reconstruir viviendas afectadas por terremoto en Panamá

Se planteó la necesidad de evitar que las familias reconstruyan sus viviendas sin orientación especializada, debido a que algunas estructuras levantadas después del terremoto volvieron a colapsar con las réplicas.

La experiencia de El Salvador en la reconstrucción de comunidades afectadas por terremotos podría servir de referencia para Panamá, donde miles de familias enfrentan daños en sus viviendas tras el sismo del pasado 9 de octubre.

Rafael Valdivieso, obispo de la diócesis de Chitré, y Tomás Correa, presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), visitaron El Salvador para conocer experiencias de reconstrucción que puedan aplicarse en las zonas afectadas del país.

Uno de los modelos que llamó su atención consiste en involucrar directamente a las comunidades en la construcción de sus propias viviendas, con acompañamiento técnico de arquitectos, ingenieros y albañiles, además de capacitación y suministro de materiales.

Lo que se busca es tratar de resolver al máximo y quizá dejar una base que genere una vivienda sólida”, Valdivieso.

Correa, por su parte, explicó que la propuesta busca priorizar a las personas en condiciones de vulnerabilidad, especialmente adultos mayores y familias que no cuentan con respaldo inmediato para recuperar sus hogares.

La iniciativa contempla construir inicialmente una estructura básica, con habitaciones, cocina, sala y baño, que permita garantizar condiciones dignas y seguras, con posibilidad de ampliar la vivienda posteriormente.

El obispo destacó que, además de levantar las casas, este modelo permite fortalecer los lazos comunitarios mediante el trabajo colectivo.

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Correa indicó que la SPIA, a través de su Comisión de Patrimonio, trabaja en un inventario y en alternativas técnicas para la recuperación de edificios históricos, así como en la reconstrucción de capillas afectadas.

“La idea es precisamente establecer esa sinergia para que podamos salir adelante porque este es un asunto de todos, de todos los panameños y de todas las panameñas”.

Seis templos parroquiales presentan daños severos

Valdivieso informó que seis templos parroquiales registran daños de consideración a raíz del terremoto, principalmente en sus torres y estructuras.

Entre los casos mencionó la iglesia de San Atanasio, en La Villa de Los Santos, cuya torre presenta afectaciones que requieren atención, aunque el resto del templo no sufrió daños que comprometan su recuperación.

En tanto, el templo de San Pedro de Los Pozos presenta daños más significativos. También mencionó afectaciones en capillas y en estructuras de otros sectores, como Macaracas, donde se requiere revisar las condiciones de las vigas antes de determinar las intervenciones necesarias.

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La recuperación del patrimonio religioso también cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Cultura. Según Valdivieso, la ministra sostendría un encuentro con la comunidad y la parroquia Santa Librada, en Las Tablas, para abordar los trabajos de restauración.

Advierten sobre reconstruir con criterios técnicos

También se planteó la necesidad de evitar que las familias reconstruyan sus viviendas sin orientación especializada, debido a que algunas estructuras levantadas después del terremoto volvieron a colapsar con las réplicas.

Correa señaló que la SPIA buscará coordinar con alcaldes y representantes de corregimiento para fortalecer el acompañamiento técnico en los procesos de reconstrucción.

El objetivo es desarrollar capacidades locales, organizar las intervenciones y capacitar mano de obra para que las nuevas construcciones respondan a las condiciones sísmicas del país.

Valdivieso, por su parte, hizo un llamado a evitar que la reconstrucción se convierta en una oportunidad para obtener beneficios económicos indebidos y pidió que los recursos disponibles contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las comunidades.

"Un político maduro que tiene una visión amplia de lo que significa esta misión tan noble como la política, entiende que tiene que levantar un país, entiende que la pobreza es algo que causa dolor y habla mal de un gobierno o de una sociedad; entonces, ciertamente, son realidades que están, pero han pasado tantos años y va creciendo", expresó.

Además, invitó a las personas a seguir llevando donaciones y alegría a las comunidades afectadas que la seguirán necesitando.