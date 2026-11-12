San Miguelito instala 40 altoparlantes para advertir a ciudadanos sobre malas conductas en las calles

La iniciativa busca reforzar la vigilancia y promover comportamientos adecuados en los espacios públicos del distrito.

El Centro de Operaciones Municipales de San Miguelito utiliza alrededor de 40 altoparlantes distribuidos en distintos puntos del distrito para enviar mensajes de advertencia a los ciudadanos y prevenir conductas que afecten la convivencia y la seguridad.

Los dispositivos permiten realizar llamados de atención mediante perifoneo cuando los operadores detectan situaciones como la disposición inadecuada de basura, el cruce de peatones fuera de los pasos señalizados y el estacionamiento indebido de vehículos, incluidas las piqueras clandestinas de taxis.

Alvin Reyes, director del Centro de Operaciones Municipales, explicó que esta herramienta busca generar mensajes disuasorios para que los ciudadanos corrijan sus conductas y evitar que determinadas situaciones puedan escalar.

Uno de los puntos donde ya se utiliza el sistema es Cerro Batea, donde los operadores advierten a quienes depositan residuos fuera de los sitios establecidos. También hay dispositivos en sectores como Veranillo y la estación Cincuentenario.

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Reyes indicó que el sistema no se limita a vigilar faltas relacionadas con la convivencia ciudadana. Mediante las cámaras, los operadores también pueden detectar comportamientos sospechosos, como personas que merodean vehículos con posibles intenciones de hurtar o romper sus vidrios, y alertar a las unidades policiales.

El Centro de Operaciones también cuenta con botones de pánico instalados en postes azules, que permiten a los ciudadanos comunicarse directamente para reportar emergencias o situaciones delictivas.

Según Reyes, esta herramienta ha facilitado la coordinación con la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos para atender incidentes y movilizar los recursos necesarios.

La iniciativa busca reforzar la vigilancia y promover comportamientos adecuados en los espacios públicos del distrito.

Información de Nicanor Alvarado